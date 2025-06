Un premier navire ramène 2.000 Israéliens évacués de Chypre au port d’Ashdod

Articles recommandés -

Le navire "Crown Iris" de la compagnie Mano Shipping a accosté vendredi matin au port d'Ashdod avec environ 2000 Israéliens à bord, marquant le début de l'opération "Safe Return" dirigée par la ministre des Transports Miri Regev. Cette mission de rapatriement intervient sept jours après le déclenchement de la guerre avec l'Iran et la fermeture de l'espace aérien israélien. Les passagers, secourus depuis Limassol à Chypre, ont été accueillis par un dispositif coordonné entre le ministère des Transports, l'Autorité portuaire et maritime, le Commandement du front intérieur et les compagnies maritimes.

La ministre Regev a qualifié cette opération de "mission nationale et expression de la garantie mutuelle israélienne", ajoutant que les autorités "continuent à œuvrer avec vigueur pour que les citoyens israéliens puissent rentrer chez eux en toute sécurité".

Le directeur général du ministère Moshe Ben Zaken a souligné la complexité logistique de l'opération, précisant que "le navire de Manu est le premier, mais pas le dernier ; d'autres passagers devraient revenir par ce biais dans les prochains jours".

Pour faciliter le retour des rapatriés, 50 bus et minibus accessibles ont été mis gratuitement à disposition vers Beer Sheva, Tel Aviv, la gare d'Ashdod et Jérusalem.

Le port d'Ashdod s'était préparé en amont avec des renforts et des procédures accélérées, conformément aux directives du Commandement du Front Intérieur. Le président Shaul Schneider a exprimé la fierté du port de "participer à cette opération nationale".

Le ministère des Transports a confirmé que l'espace maritime reste ouvert et que les opérations de récupération se poursuivent avec l'approbation des responsables sécuritaires.