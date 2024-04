Un quart de million de Palestiniens ont quitté Rafah pour retourner chez eux depuis le retrait partiel de Tsahal

Depuis le retrait de la majorité des forces de Tsahal de la bande de Gaza, environ 250 000 Palestiniens ont quitté la ville de Rafah, située au sud du territoire, pour s'installer dans des zones plus au nord, principalement entre Nuseirat et Khan Younès, au sud de la ligne de Wadi Gaza, a rapporté vendredi la chaîne Kan 11. Au plus fort de l'opération militaire dans la bande de Gaza, 1,3 million de Palestiniens vivaient à Rafah.

Une source égyptienne a déclaré jeudi au journal pro-qatari Al-Arabi Al-Jadeed que l'administration américaine avait approuvé le plan d'action israélien à Rafah, en échange de quoi Israël ne mènerait pas d'attaque de grande envergure contre l'Iran. Cependant, des responsables de l'administration Biden ont démenti ces propos lors d'un entretien avec Kan News : "Israël et les États-Unis n'ont jamais discuté d'un feu vert pour une action à Rafah en échange d'une action israélienne limitée contre l'Iran".

Par ailleurs, dans les deux prochaines semaines, Israël prévoit d'installer 10 000 tentes dans la zone située à l'extérieur de Rafah. Il a également été annoncé que 30 000 tentes supplémentaires sont actuellement en cours d'acquisition et seront déployées dans la zone ultérieurement. Tsahal avait initialement prévu de larguer cette semaine des tracts appelant les habitants de Rafah à quitter la zone. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la décision de dernière minute de la suspendre afin de s'assurer d'un soutien américain dans ses représailles à l'attaque iranienne.