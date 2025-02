Un rapport accablant pointe les lacunes de la prise en charge psychologique de la population après le 7 octobre

Un rapport accablant du contrôleur de l'État israélien, Matanyahu Engelman, dénonce l'échec systémique de la prise en charge des troubles psychologiques depuis le 7 octobre. Le document pointe du doigt une impréparation totale face à une crise qui pourrait affecter jusqu'à trois millions d'Israéliens.

Les chiffres sont alarmants : avec un délai d'attente moyen de six mois et demi pour accéder aux soins, moins de 1% des personnes présentant des symptômes graves ont reçu un traitement adapté. Plus préoccupant encore, seuls 11% des évacués du sud et du nord du pays ont bénéficié d'une prise en charge psychologique.

"Le système de santé mentale, déjà fragile avant le 7 octobre, s'est effondré dès les premiers jours de la guerre", a déclaré Engelman, pointant la responsabilité directe du ministère de la Santé, des caisses d'assurance maladie, du gouvernement et de l'armée israélienne.

Le rapport révèle des lacunes particulièrement criantes dans la prise en charge des populations vulnérables : à Sderot, seulement 4% des enfants évacués ont reçu des soins, tandis que 97% des survivants de Nova n'ont pas bénéficié du nombre minimum de séances thérapeutiques recommandées.

L'absence de préparation est flagrante : le ministère de la Santé n'a pas actualisé ses plans d'urgence en matière de santé mentale depuis 23 ans. Les premiers jours du conflit ont vu une réponse largement improvisée, reposant presque exclusivement sur des bénévoles, sans coordination gouvernementale.

Malgré l'allocation de 2,3 milliards de shekels au secteur, le contrôleur souligne l'absence d'outils permettant d'évaluer l'efficacité de ces investissements et le suivi des patients.

Le ministère de la Santé a vivement contesté ces conclusions, les qualifiant de "violation de la vérité professionnelle". Il met en avant son Programme national de santé mentale, doté d'un budget de 1,4 milliard de shekels, présenté comme "le plus important jamais accordé à un secteur social en Israël".