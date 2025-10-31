Un rapport américain secret recenserait des centaines de violations des droits de l'homme par Tsahal à Gaza

Un rapport classifié de l'inspecteur général du département d'État américain révèle que des unités militaires israéliennes auraient commis « plusieurs centaines » de violations potentielles des droits de l'homme dans la bande de Gaza, rapporte le Washington Post. Selon deux responsables américains cités par le journal, enquêter sur l'ensemble de ces cas prendrait « de nombreuses années » au département d'État.

Les conclusions de ce rapport marquent la première fois qu'un document gouvernemental américain reconnaît officiellement de telles actions israéliennes à Gaza susceptibles de relever de la loi Leahy. Cette législation interdit l'assistance sécuritaire américaine aux unité d'armées étrangères accusées de graves violations des droits de l'homme ayant fait l'objet d'enquêtes crédibles.

Le rapport a été finalisé quelques jours seulement avant la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui a abouti à la libération de 20 otages vivants.

Le bureau de l'inspecteur général et Tsahal ont tous deux refusé de répondre aux questions du Washington Post, mais ont confirmé l'existence du document. « Ce rapport contient des informations classifiées et n'est pas accessible au public », ont-ils indiqué.

Des responsables américains interrogés par le Washington Post ont émis des doutes sur la capacité des États-Unis à exiger qu'Israël assume la responsabilité des actions décrites dans le rapport. En cause : le nombre important d'événements en attente et, surtout, la nature du processus d'examen, qualifié de « principalement pro-israélien et pro-Tsahal ».

Le rapport classifié détaille ce protocole particulier, connu sous le nom de Forum d'examen Leahy-Israël. Contrairement à la procédure appliquée à d'autres pays, ce processus implique des responsables américains disposant d'une habilitation de sécurité plus élevée et suit une procédure nettement plus longue.

Josh Paul, ancien fonctionnaire du département d'État et critique de la politique américaine au Moyen-Orient, explique la différence de traitement : « Pour la plupart des pays, une simple objection de la part d'un responsable suffit généralement à suspendre l'aide à une unité militaire. Pour Israël, un groupe de travail américain doit parvenir à un consensus sur la question de savoir si une violation grave des droits de l'homme a eu lieu. »

Ce groupe de travail comprend des représentants de l'ambassade américaine à Jérusalem et du Bureau des affaires du Proche-Orient, deux organismes réputés pour soutenir souvent Israël au sein du système américain. La procédure prévoit ensuite que le gouvernement israélien soit consulté au sujet de l'incident et interrogé sur les mesures qu'il a prises pour y remédier. Si le groupe conclut qu'une unité a commis une grave violation des droits de l'homme, il peut recommander que cette unité soit déclarée inéligible à l'aide américaine. Le secrétaire d'État doit alors confirmer cette décision.