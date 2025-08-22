Articles recommandés -

Le gouvernement israélien a vivement contesté ce vendredi le rapport de l’ONU affirmant que la bande de Gaza connaît une "famine". Le document, publié par l’IPC, organisme de l’ONU chargé de classer les situations de faim dans le monde, a élevé Gaza au niveau 5, le plus élevé sur l’échelle d’insécurité alimentaire aiguë, annonçant des conditions "catastrophiques" qui devraient se généraliser d’ici fin septembre.

Selon Israël, le rapport est faussé et partisan. Le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), le général Ghassan Alian, a souligné que l’IPC a utilisé des sources biaisées et proches du Hamas, ignoré les données transmises par Israël avant la publication, et modifié ses critères habituels pour produire un résultat alarmiste. Le général affirme que le document omet volontairement les efforts récents pour stabiliser la situation humanitaire, ainsi que l’acheminement massif de l’aide.

D’après les chiffres du COGAT, plus de 10 000 camions d’aide ont été acheminés à Gaza depuis mai, dont 80 % contiennent de la nourriture. Ces livraisons ont, selon Israël, amélioré la disponibilité des denrées, réduit les prix dans les marchés locaux et accru l’accès de la population à l’alimentation. Le gouvernement accuse le Hamas de détourner l’aide et de tenter d’instrumentaliser la situation pour sa propagande.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié le rapport de "document fabriqué et biaisé", ajoutant que l’IPC a abaissé le seuil de faim de 30 % à 15 % uniquement pour ce rapport, tout en ignorant le critère de mortalité. Israël affirme que ce rapport sert à relayer le narratif du Hamas et nuit à la perception internationale de la réalité sur le terrain.

Le rapport intervient alors que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé sur X la situation dans la bande de Gaza comme une "catastrophe faite par l’homme", appelant à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à un accès humanitaire complet et sans entrave.

Israël rejette cette analyse, affirmant que la famine n’existe pas et que les flux massifs de nourriture et d’aide humanitaire couvrent largement les besoins. Selon Jérusalem, l’IPC ignore les efforts israéliens et internationaux pour sécuriser l’accès à l’alimentation et améliorer les conditions de vie, et se base sur des informations partielles qui déforment la réalité.