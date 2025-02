Un réseau majeur de trafic d'armes entre la Jordanie et la Judée-Samarie démantelé par les forces israéliennes

Un important coup de filet des forces de sécurité israéliennes a permis de mettre fin aux activités d'un réseau majeur de trafic d'armes opérant entre la Jordanie et les territoires de Judée-Samarie. L'opération, fruit d'une collaboration entre le Shin Bet, la police israélienne et Tsahal, a abouti à la saisie d'un arsenal conséquent et à l'arrestation de plusieurs suspects.

Les forces de l'ordre ont intercepté 34 armes de poing et quatre armes longues lors d'une opération minutieusement préparée grâce à un travail de renseignement. Cette intervention s'inscrit dans une stratégie plus large visant à démanteler les infrastructures terroristes dans la région.

Au total, neuf citoyens israéliens ont été appréhendés ces derniers mois : six résidents de Bir Hadaj, trois du Néguev et un habitant de Judée-Samarie. L'enquête a révélé leur implication dans deux opérations majeures de contrebande d'armes depuis la frontière jordanienne, notamment via l'utilisation de véhicules.

"Il s'agit d'un coup dur porté à l'infrastructure opérationnelle des trafiquants d'armes", a déclaré une source au sein du Shin Bet. "Cette affaire démontre clairement le lien direct entre la contrebande transfrontalière et l'approvisionnement en armes des territoires de Judée-Samarie", a-t-elle ajouté.

Les services de sécurité israéliens soulignent que ces armes de contrebande finissent souvent entre les mains d'organisations terroristes, représentant ainsi une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Cette opération s'inscrit dans un effort continu des autorités pour assécher les sources d'approvisionnement en armes des groupes terroristes dans la région.