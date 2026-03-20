Un réserviste de Tsahal inculpé pour espionnage au profit de l’Iran

Un citoyen israélien, réserviste au sein du système de défense antimissile Dôme de fer, a été arrêté puis inculpé pour des faits graves de sécurité nationale, ont annoncé les services de sécurité. L’enquête conjointe du Shin Bet, de l’unité Lahav 433 de la police israélienne et de la police militaire a révélé que le suspect, le dénommé Raz Cohen, entretenait depuis plusieurs mois des contacts avec des agents de renseignement iraniens.

Selon les éléments recueillis, il aurait été chargé de mener diverses missions pour le compte de ces interlocuteurs, notamment la transmission d’informations sensibles auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions militaires. Les autorités précisent qu’il était pleinement conscient de l’identité de ses contacts et qu’il aurait reçu de l’argent en échange de ses activités.

Le dossier, suivi dès le départ par le parquet du district de Jérusalem, a abouti au dépôt d’un acte d’accusation. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions accrues, alors que les services de sécurité mettent en garde contre les tentatives répétées de recrutement d’Israéliens par des services de renseignement et des organisations terroristes liés à des pays ennemis.

Les autorités soulignent que ces tentatives passent notamment par les réseaux sociaux et appellent la population à la vigilance face à tout contact suspect. Elles affirment poursuivre leurs efforts pour détecter et empêcher les activités d’espionnage et de terrorisme, en mobilisant l’ensemble des moyens à leur disposition afin de protéger la sécurité de l’État et de ses citoyens.