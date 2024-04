Un responsable du Jihad islamique révèle la manipulation médiatique et l'utilisation des hôpitaux par les terroristes à Gaza

La Division du renseignement de Tsahal a révélé, lundi, un enregistrement de l'interrogatoire du porte-parole du bureau politique du Jihad islamique, Tariq Salami Odeh Abu Shlouf. Le terroriste y a mentionné la méthode de travail des organisations terroristes face aux médias arabes et internationaux, en mettant l'accent sur la création de fausses représentations et de mensonges. "Le Jihad a inventé une histoire selon laquelle une roquette israélienne a frappé l'hôpital Al-Mamdani", a avoué le terroriste, admettant que l'organisation avait menti sciemment et accusé Israël d'être responsable de l'incident.

Le terroriste a également détaillé la façon dont le mensonge a été élaboré et diffusé. "Pour propager cette histoire, l'organisation a entrepris plusieurs actions. Elle a fabriqué un récit selon lequel la roquette provenait de 'l'occupation' et visait un hôpital. Ils se sont appuyés sur certains articles de la presse internationale", a-t-il expliqué. Concernant les images trompeuses émanant de la bande de Gaza, montrant des enfants et des adultes blessés, le porte-parole du Jihad a déclaré : "Cela dépend du département ou des décisions du mouvement. On constate qu'il y a un intérêt particulier à exploiter un certain narratif, et ils le mettent en œuvre. Le secrétaire général, Ziad Nakhaleh, prend la décision, puis le département médias en discute sur WhatsApp. Même si l'histoire est fausse, ils la promeuvent malgré tout."

IDF Spokesperson

Par ailleurs, Tariq a révélé que les groupes terroristes sont en contact direct et permanent avec le Hamas, utilisant l'ensemble des hôpitaux et des services de la bande de Gaza. "C'est dans ces salles que sont prises les décisions, comme celle d'attaquer Israël. Elles disposent d'internet et d'électricité 24 heures sur 24. Ils réquisitionnent une salle des services de radiologie, des urgences, de médecine interne ou de spécialistes sans pour autant fermer complètement le service", a-t-il précisé. Tariq fait partie des 500 terroristes appréhendés lors d'un raid conjoint de Tsahal et du Shin Bet à l'hôpital Shifa, d'où il œuvrait à la promotion d'activités d'incitation et de propagande. "Chaque zone et chaque hôpital a une adresse spécifique. Pour Shifa, c'est l'unité des ambulances et les urgences. Il y a un homme qui a des connexions avec un responsable des ambulances, qu'il utilise pour transporter des dirigeants, des personnes recherchées, des blessés, et il voyage avec eux", a-t-il confié.