Un responsable israélien appelle à renverser le régime iranien avant la fin du mandat de Trump

Un haut responsable israélien a déclaré lundi soir qu'Israël devrait se fixer comme objectif le renversement du régime iranien avant la fin du mandat du président américain Donald Trump, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan.

Cette déclaration intervient alors que Téhéran travaille activement à la production de missiles avancés, un processus étroitement surveillé par les autorités sécuritaires israéliennes.

Avant la frappe israélienne en Iran en juin 2025, les services de renseignement ont découvert que Téhéran avait déployé des systèmes de défense aérienne jusqu'alors inconnus. Ces installations n'ont été identifiées que quelques jours avant l'opération et ont été intégrées à la liste des cibles visées lors de l'attaque.

Cette révélation souligne les efforts constants de l'Iran pour renforcer ses capacités militaires et défensives, malgré les frappes israéliennes répétées visant à entraver son programme d'armement. L'appel à renverser le régime iranien avant 2029 - fin théorique du mandat de Trump - reflète la volonté de certains dirigeants israéliens de profiter d'une fenêtre d'opportunité politique avec une administration américaine considérée comme favorable à une ligne dure envers Téhéran.