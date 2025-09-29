Un soldat blessé retire sa prothèse en signe de défi face à Netanyahou

Lors d’une conférence de presse organisée par des vétérans blessés de la guerre à Gaza, un geste fort a marqué les esprits : Ophir Engelsman, soldat grièvement touché au combat, a retiré sa prothèse de jambe devant les caméras pour adresser un message direct au Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Nous n’avons pas été blessés en vain, nous n’avons pas perdu nos bras ou nos jambes pour nous rendre à l’ennemi", a déclaré Engelsman avec émotion. "J’ai perdu une jambe et je suis même prêt à perdre l'autre pour que cette opération aille jusqu’au bout."

Réclamant une victoire totale contre le Hamas, il a exhorté le chef du gouvernement à ne pas mettre un terme prématuré à l’offensive : "Nous exigeons que vous terminiez cette campagne, que vous anéantissiez l’ennemi, que vous conquériez toute la bande de Gaza et que vous y installiez ensuite une présence israélienne. Nous ne sommes pas prêts à capituler ni à conclure des accords qui réduiraient à néant nos sacrifices."

Un autre vétéran, Kfir Zar, ancien soldat des blindés grièvement blessé au combat, a lancé un appel similaire. Il a insisté sur le fait que les territoires conquis au prix du sang des soldats ne devaient pas être rendus : "Netanyahou, nous n’avons pas été blessés en vain. Nos camarades n’ont pas été tués pour rien. Les terres prises avec le sang de nos soldats et de nos commandants ne doivent pas être restituées. Seule l’armée israélienne peut garantir la sécurité d’Israël pour les générations à venir."

Ces prises de parole interviennent alors que le gouvernement fait face à d’intenses pressions, notamment internationales, pour mettre fin à la guerre. Les vétérans blessés affirment de leur côté qu’un arrêt avant la défaite complète du Hamas serait une trahison de leurs sacrifices et de ceux de leurs camarades tombés au combat.