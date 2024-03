Un soldat israélien grièvement blessé lors d'un affrontement dans la bande de Gaza

L'unité du porte-parole de Tsahal a autorisé dimanche matin la publication d'informations concernant un soldat du bataillon 601 grièvement blessé vendredi lors d'un affrontement dans le centre de la bande de Gaza. Le soldat a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux, et sa famille a été informée. Depuis le début de la manœuvre à Gaza et jusqu'à vendredi, 1 480 soldats ont été blessés, dont 310 grièvement, 491 modérément et 679 légèrement.

Vendredi, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, s'est rendu dans la région de Binyamin en Judée-Samarie. Accompagné du commandant de la division de Judée-Samarie, le général de brigade Yaki Dolf, du commandant de la brigade de Binyamin, le colonel Liron Biton, et d'autres commandants, il a procédé à une évaluation de la situation et de l'état de préparation des forces en prévision du Ramadan. Halevi a également rencontré les forces de Tsahal et de la police des frontières israélienne déployées dans le secteur en état d'alerte élevée pour faire face à divers scénarios.

"Nous sommes dans une guerre sur plusieurs fronts - Liban, Syrie, Judée-Samarie, Gaza, et même plus loin. Chacun, chaque soldat, Tsahal, la police des frontières israélienne, travaillant ensemble, a la responsabilité de tous les secteurs, car chaque événement qui se produit sur l'un des fronts peut véritablement affecter et créer une réaction dans d'autres régions", a déclaré Halevi.