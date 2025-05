Un soldat israélien grièvement blessé lors des combats dans le sud de la bande de Gaza

Un soldat du 74e bataillon blindé de la 188e brigade de l'armée israélienne a été grièvement blessé jeudi lors de combats dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé vendredi matin l'unité du porte-parole de Tsahal. Le soldat, touché par une balle perdue, a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux, et sa famille a été informée.

Mardi, un officier de réserve du 924e bataillon du corps du génie, 10e brigade, a été grièvement blessé par un tir de sniper lors de combats dans le nord de la bande de Gaza. L'officier a été évacué vers un hôpital pour y recevoir des soins médicaux, et sa famille a été informée.

Jeudi, David Libi, 19 ans, un employé civil du ministère de la Défense, a été tué lors d'une opération visant à détruire des infrastructures terroristes à Gaza. David Libi, qui résidait à Malachei HaShalom en Judée-Samarie, sera inhumé ce vendredi à 12h00. Il travaillait pour une entreprise sous-traitante du ministère de la Défense et a été tué dans l'explosion d'une puissante bombe placée en bord de route alors qu'il conduisait un bulldozer sur le site. Il laisse derrière lui ses parents et sept frères et sœurs.