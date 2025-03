Un terroriste auteur d'un attentat contre des soldats de Tsahal, arrêté après s'être caché pendant plus d'un an

Dans une opération conjointe de la police, de Tsahal et du service de sécurité intérieure (Shin Bet), un terroriste palestinien de 35 ans, résident de Tulkarem, auteur d'une attaque à l'arme à feu contre des soldats de Tsahal en novembre 2023, a été arrêté jeudi. L'attaque avait été menée contre un véhicule militaire dans le but de tuer des soldats et des policiers israéliens, après quoi le terroriste avait tenté de se suicider.

Un soldat de Tsahal avait été blessé lors de l'attentat et avait dû être hospitalisé. Immédiatement après, le terroriste a pris la fuite et s'est caché dans une "planque" pendant plus d'un an.

Police Spokesperson

L'enquête ouverte par l'unité de la Division des opérations spéciales (SOD) du Commandement des opérations spéciales de Tsahal, en coopération avec le Shin Bet, a permis de localiser le terroriste et de l'arrêter. Lors de son interrogatoire, le terroriste a admis son implication dans l'attaque et a assumé l'entière responsabilité de ses actes.

Un acte d'accusation a été déposé contre le suspect, qui comprend des accusations de port et de possession d'arme, ainsi que de tentative intentionnelle de provoquer la mort. "Cette opération réussie témoigne d’une coopération efficace entre les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme", ont indiqué Tsahal, la police et le Shin Bet dans un communiqué conjoint.