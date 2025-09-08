"Un terroriste de plus tué ne nous rendra pas notre sentiment de sécurité", estime la sœur de Yarden Bibas

Articles recommandés -

Ofri Bibas, sœur de l'ancien otage Yarden Bibas, dont l'épouse Shiri et les enfants Ariel et Kfir ont été sauvagement assassinés en captivité, s'est adressée lundi matin au Premier ministre Benjamin Netanyahou lors du congrès d'urgence du "Conseil d'octobre". Son message était sans détour : "Un terroriste de plus tué ne nous rendra pas notre sentiment de sécurité. Il ne restaurera pas la confiance entre les citoyens et l'État. Il ne renouvellera pas le contrat entre l'État et ses citoyens."

Dans une interpellation directe au chef du gouvernement, elle a poursuivi : "Près de deux ans se sont écoulés, et je me demande encore et encore, j'essaie de comprendre si et comment j'aurais pu agir différemment. Par sentiment de responsabilité - aurais-je pu les sauver par mes actes ? Et vous, M. le Premier ministre, qu'en est-il de votre responsabilité ? Vous demandez-vous si vous auriez pu agir différemment ?"

Ces propos résonnent alors qu'Israël prépare l'assaut sur la ville de Gaza et que se poursuivent les négociations pour un accord sur les otages et la fin de la guerre. Ce matin même, le président américain Donald Trump a déclaré que "les otages sont en train de mourir, nous devons parvenir à un accord rapidement".

Trump a néanmoins laissé entrevoir de l'espoir : "Nous travaillons sur une solution qui pourrait être très bonne. Je ne peux pas en parler maintenant, mais vous en entendrez parler très bientôt."

Cette intervention d'Ofri Bibas illustre la pression croissante sur Netanyahu pour privilégier les négociations diplomatiques plutôt que l'escalade militaire.