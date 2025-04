"Un terroriste du Hamas a appelé ma femme et a menacé de me tuer", confie l'ex-otage, Tal Shoham

"Il y a eu de nombreuses fois où j'ai fait mes adieux à la vie, il y a tellement de façons de mourir là-bas", a déclaré l'ex-otage, Tal Shoham, dans une interview publiée jeudi par l'agence de presse Associated Press (AP). Il a raconté son enlèvement à Gaza, sa période de captivité dont il a passé la moitié dans des appartements et l'autre moitié dans des tunnels, et comment il a découvert que sa femme et ses enfants étaient vivants et avaient été libérés.

Tal a été enlevé à Gaza avec sa femme Adi et leurs enfants, Naveh, 8 ans, et Yahel, 3 ans. Pendant son kidnapping, il a été séparé de sa famille et ils ont passé leur période de captivité séparément. Adi et les enfants ont été libérés lors du premier accord après 50 jours, alors que Tal a été libéré lors du second accord après 505 jours à Gaza. Après les 50 premiers jours de captivité, ses ravisseurs lui ont remis une lettre écrite par sa femme, dans laquelle elle lui disait qu'elle et les enfants allaient bien et qu'ils allaient être libérés. C'est seulement à ce moment-là qu'il a su avec certitude qu'ils étaient vivants, il a décrit cela comme un moment de grâce.

IDF Spokesperson

Après la libération d'Adi, a raconté Tal, un homme qui s'est identifié comme membre du Hamas l'a appelée et l'a avertie de ne pas parler de ce qu'elle avait vécu, sinon ils tueraient son mari. Par conséquent, lorsqu'il raconte son expérience personnelle, il y a des détails dont il refuse de parler, de peur de mettre en danger les otages toujours retenus par les terroristes de Gaza.

Tal a raconté que le 7 octobre, avant d'être séparé de sa famille par les terroristes du Hamas, il a dit à son fils Naveh qu'il ne savait pas s'ils allaient mourir. "Je ne voulais pas qu'il entende un mensonge de ma part, si c'étaient les dernières minutes de nos vies", a-t-il dit. Après avoir été emmené à Gaza, l'un des hommes armés a sauté sur le toit de la voiture, a pointé son arme vers lui et lui a dit de s'agenouiller. Tal a refusé. Selon lui, il ne voulait pas mourir selon leurs conditions. "Le terroriste avait un regard meurtrier dans les yeux", se souvient-il.

According to the Israeli copyright law 27A

Au début, Tal a été emmené dans un appartement que les terroristes qui le détenaient disaient être situé dans le nord de la bande de Gaza, où il est resté menotté et confiné dans une chambre pendant environ un mois. Il a ensuite été transféré dans un autre appartement où il a rencontré Guy Gilboa-Dalal et Eviatar David, qui avaient été enlevés du festival Nova, et avec lesquels il a passé la majeure partie de sa captivité. Leurs conditions de détention, avant qu'ils ne se rencontrent, étaient pires que les siennes, a expliqué Tal Shoham. Ils étaient détenus avec des menottes qui leur entaillaient les poignets et des sacs en plastique sur la tête, et ne mangeaient qu'une pita par jour.

Tous les trois sont restés ensemble dans le même appartement pendant plusieurs mois. Ils étaient battus quotidiennement par leurs ravisseurs et subissaient des humiliations et des provocations. Pour se moquer de Guy et Eviatar, les ravisseurs demandaient "Comment se passe le festival de musique", et imitaient des bruits de tirs. Après qu'il leur a été interdit de parler, ils ont appris à se connaître en chuchotant.

Gaza Media

Pour faciliter sa captivité et réduire ses chances d'être tué, Tal a essayé de s'humaniser aux yeux de ses ravisseurs. Il a appris l'arabe et leur a parlé de sa vie. L'un des gardes aimait les massages, alors lui et les autres otages lui faisaient un massage du dos quotidien en échange d'une alimentation plus variée, ce qui leur a valu du thon, des sardines et même des œufs.

En juin dernier, les trois otages ont été transférés dans un tunnel, que Tal estimait être à environ 30 mètres sous terre. Cela s'est produit après "l'opération Arnon" au cours de laquelle Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv ont été secourus. Les tunnels étaient sombres et humides, et il était difficile de respirer, se souvient Tal. C'est là qu'ils ont rencontré Omer Wenkert, qui était dans les tunnels depuis plus longtemps.

IDF Spokesperson

Ils partageaient une cellule de 12 mètres de long et dormaient sur des matelas au sol, à un mètre du trou qui leur servait de toilettes et se douchaient environ toutes les trois semaines. Ce qui l'a aidé à survivre, selon lui, c'était de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler - il a commencé à pratiquer des activités de pleine conscience qu'il avait apprises de sa femme, et parlait de sentiments avec les autres otages. "La seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est ma vie intérieure", a déclaré Tal. Il se disait chaque jour qu'il finirait par être libre.

Concernant Eviatar David et Guy Gilboa-Dalal, qui sont toujours otages à Gaza, Tal a déclaré : "Je crains vraiment que s'ils ne sont pas libérés bientôt, ils mourront probablement là-bas".

Paulina Patimer/Hostages and Missing Families Forum

Bien que sa jambe ne soit pas encore complètement guérie, Tal dit qu'il fait partie des chanceux et qu'il ne souffre pas de cauchemars. Il attribue cela à ses enfants qui l'ont aidé à aller de l'avant. "Quand j'entends mes enfants s'adresser à nous, c'est comme de la musique à mes oreilles", dit-il. "En tant que famille, nous sommes tous en processus de récupération maintenant. Mais nous le faisons ensemble."