Un terroriste du Hamas franchit la ligne jaune et se rend à Tsahal

Un terroriste du Hamas s’est rendu samedi à des soldats de l’armée israélienne après avoir franchi la ligne jaune, la ligne de démarcation instaurée à Gaza dans le cadre du cessez-le-feu, a rapporté CBS News, citant un responsable américain. L’emplacement précis de l’évènement n’a pas été communiqué.

https://x.com/i/web/status/1994882114832220266 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon ce responsable, l’individu aurait affirmé avoir été récemment recruté par le Hamas avant de regretter son engagement. Son témoignage a été relayé mais aucune précision n’a été donnée concernant son sort après sa reddition ni sur une éventuelle détention pour interrogatoire.

La réaction du Département d’État américain n’a pas tardé. Sur X le Bureau des affaires du Proche-Orient du département d'État américain a estimé que "les habitants de Gaza savent qu’il n’y a aucun avenir sous le Hamas". Le message ajoutait que Gaza pourrait devenir "un endroit extraordinaire", mais seulement une fois "libérée du terrorisme et des terroristes".

Cette reddition intervient alors que, le même jour, l’armée israélienne a confirmé avoir éliminé trois autres terroristes ayant franchi la ligne jaune dans le sud de la bande de Gaza. Dans un premier incident, deux hommes impliqués dans des activités jugées suspectes se seraient approchés des soldats avant d’être neutralisés. Dans un second cas, un autre terroriste aurait été éliminé après avoir traversé la ligne et tenté de s’approcher des forces israéliennes, constituant une menace.