Beyrouth : Un terroriste du Hezbollah lié au Hamas éliminé dans une frappe israélienne

L'armée de l'air israélienne a mené mardi à l'aube une frappe ciblée dans la banlieue de Dahieh à Beyrouth, bastion du Hezbollah. Selon un communiqué conjoint de Tsahal et du Shin Bet, l'opération visait un membre du Hezbollah qui coordonnait récemment des opératives du Hamas et les assistait dans la planification d'une attaque "significative et imminente" contre des civils israéliens. "En raison de la menace immédiate que représentait ce terroriste, l'armée et les services de sécurité ont agi pour l'éliminer et écarter la menace," précise le communiqué. "Nous continuerons d'opérer pour prévenir toute menace contre les civils de l'État d'Israël."

Les médias libanais rapportent qu'au moins trois personnes ont été tuées et sept blessées dans cette frappe qui aurait ciblé un immeuble résidentiel. Cette opération survient quelques jours après l'élimination d'Ahmad Adnan Bajjiga, commandant de bataillon de la Force Radwan du Hezbollah, dans le sud du Liban. Selon Tsahal, ce dernier dirigeait de nombreuses attaques terroristes contre les civils et les soldats israéliens.

Vendredi, Israël a également frappé des infrastructures terroristes à Dahieh, détruisant notamment un site de stockage de drones appartenant à l'Unité aérienne 127 du Hezbollah. L'armée israélienne accuse l'organisation "d'intégrer systématiquement ses infrastructures terroristes au milieu de la population civile libanaise, exploitant cyniquement les civils comme boucliers humains." Plus tard dans la journée, l'armée israélienne a ciblé des centres de commandement, des sites d'infrastructure terroriste et des lanceurs dans le sud du Liban, en réponse à une attaque de missiles sur Kiryat Shmona.