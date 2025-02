Un terroriste s'est fait opérer des yeux "pour mieux voir comment tuer des Juifs"

De nouveaux détails de l'enquête sur l'attentat meurtrier survenu le 11 décembre dernier en Judée-Samarie et qui avait coûté la vie à Yehoshua Aharon Tuvia Simha, 12 ans, ont été divulgués. Avant l'attaque, le terroriste, Ezz al-Din Malouh, s'était rendu à Bethléem cinq fois pour une opération des yeux et un traitement médical qui devait améliorer sa vision, lui facilitant ainsi la réalisation de l'attaque. Il a profité de chaque voyage à l'hôpital pour analyser le parcours et recueillir des informations jusqu'à ce que la décision soit prise de mener l'attaque au carrefour d'Al-Khader à 23 heures, où il y a beaucoup de trafic de bus israéliens le soir.

Le jour de l’attaque, le terroriste s’est procuré une BMW immatriculée en Israël, a publié sur Facebook une photo d’un cercueil et un contenu suggérant ses intentions meurtrières, et est parti. Lorsqu'il a atteint le carrefour d'Al-Khader, il a remarqué un bus israélien arrêté à un feu de circulation. Il s'est approché du bus depuis la voie opposée et a ouvert le feu sur les fenêtres du bus.

L'enfant Tuvia Simcha avait été grièvement touché, avant de succomber à ses blessures à l'hôpital. Trois autres personnes avaient également été légèrement blessées, dont le chauffeur du bus, qui a profité du fait que le terroriste a été contraint d'arrêter de tirer en raison d'une blessure par balle, et a réussi à continuer sa route jusqu'au poste de contrôle du tunnel. Après l'attaque, le terroriste s'est enfui vers la région de Bethléem jusqu'à ce qu'il se rende quelques heures plus tard. Un acte d’accusation a été déposé contre lui la semaine dernière.