Un travailleur étranger tué par des éclats de missile iranien dans le centre d’Israël

Les tirs de missiles en provenance d’Iran se poursuivent contre Israël, faisant une victime dans la région du Sharon, dans le centre du pays. Un travailleur étranger d’une trentaine d’années a été tué mercredi peu avant minuit au moshav Adanim, touché par des éclats de missile. Les équipes du Magen David Adom, dépêchées sur place, n’ont pu que constater son décès.

Par ailleurs, plusieurs autres impacts ont été signalés dans le centre du pays : une habitation a été directement touchée à Jaljulia, faisant cinq blessés, tandis qu’un bâtiment a été endommagé à Ramat Aviv, où une personne a été légèrement blessée.

Dans le sud, une maison de la localité de Neta a également été frappée lors d’une salve, causant d’importants dégâts matériels. Les secours ont inspecté les lieux pour s’assurer qu’aucune personne ne se trouvait sous les décombres. Aucune blessure physique n’a été recensée, bien qu’une personne en état de choc ait été prise en charge. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles sirènes ont retenti dans de nombreuses régions, notamment le centre, la Shfela et la Judée-Samarie. Les missiles ont été interceptés sans faire de victimes ni de dégâts.

Le nord d’Israël a lui aussi été visé à plusieurs reprises, avec des sirènes déclenchées trois fois en l’espace d’une heure. Là encore, aucune victime n’a été signalée. Parallèlement, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le Liban vers des localités du nord, sans faire de blessés. Plus tôt dans la soirée, une salve de missiles du Hezbollah a déclenché des alertes à la fois dans le nord du pays et dans la région frontalière de Gaza, marquant la première utilisation d’un missile de longue portée par l’organisation terroriste en direction de cette zone. Une roquette est tombée à Kiryat Shmona, causant d’importants dégâts, tandis que deux autres ont été interceptées.

Ce matin, de nouvelles alertes ont été déclenchées pour la sixième fois depuis minuit. Le nord a été une nouvelle fois visé tandis que les sirènes avaient retenti peu de temps auparavant dans le centre du pays, la Shféla et la Judée-Samarie.