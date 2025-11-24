Une alerte critique reçue par l'unité 8200 la veille de l’attaque du 7 octobre aurait été ignorée

Selon des révélations de la chaîne israélienne N12, un renseignement crucial concernant l’activité du Hamas dans le nord de la bande de Gaza serait parvenu à une base de l’unité 8200 la veille de l’attaque du 7 octobre, sans être traité. L’alerte faisait état de mouvements inhabituels : des agents du Hamas auraient démantelé des installations de stockage d’armes et se seraient déplacés de manière considérée comme "opérationnelle", un signal qui, en temps normal, aurait dû déclencher une alerte immédiate dans l’ensemble du secteur.

Mais contrairement aux procédures, les soldats de l’unité 8200 n’auraient pas transmis cette information par téléphone. Ils l’auraient envoyée uniquement par courriel. Le message étant arrivé un vendredi, veille de la fête de Simhat Torah, aucun officier de la division de Gaza n’a consulté la boîte mail en question. L’information est donc restée lettre morte.

Durant la nuit qui a suivi, d’autres signes inquiétants ont été relevés, mais n’ont pas été analysés comme une menace faute de connaissance de l’avertissement initial. Le reportage ajoute que, dans les jours précédents, d’autres renseignements avaient été recueillis sur les systèmes d’armement du Hamas. Classés comme routine, ils n’avaient pas entraîné de relèvement du niveau d’alerte, bien qu’ils laissaient entrevoir une préparation inhabituelle.

Le lieutenant-colonel A., officier du renseignement de la division de Gaza, limogé depuis par le chef d’état-major Eyal Zamir, avait bien reçu certaines de ces informations, mais les avait interprétées comme une simple démonstration de force du Hamas. Elles n’avaient donc pas été présentées lors des réunions d’évaluation et n’avaient pas atteint les échelons supérieurs du commandement.

Interrogée, l’armée israélienne a rappelé avoir conduit de multiples enquêtes internes sur les événements de la nuit précédant l’attaque et sur les failles ayant permis l’assaut du 7 octobre. Elle affirme avoir présenté ses conclusions aux familles, aux blessés, aux responsables politiques et à la presse, et assure que les recommandations issues de ces investigations sont en cours de mise en œuvre, notamment au sein de l’unité 8200.