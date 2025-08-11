Une ancienne otage dénonce "l'agonie lente" des captifs encore détenus à Gaza

Articles recommandés -

L'ancienne otage, Danielle Aloni, a livré lundi un témoignage poignant sur la situation des otages encore détenus par le Hamas. Interrogée sur la radio publique israélienne Kan Reshet Bet, elle a qualifié les récentes vidéos diffusées par le groupe terroriste de preuves d'une "agonie lente et douloureuse".

"Personne ne leur tend la main pour les sortir de là, et ils ont le sentiment d'être sur une voie certaine vers la mort", a déclaré l'ancienne otage en évoquant les images des captifs Evyatar David et Rom Braslavsky récemment diffusées.

Danielle Aloni s'est montrée particulièrement critique envers les projets militaires actuels du gouvernement israélien. "Cette nouvelle stratégie de conquête de Gaza est bouleversante. Je ne pense pas que la majorité du peuple la soutienne", a-t-elle affirmé, craignant que toute escalade militaire ne conduise à des représailles fatales contre les otages.

"La première vengeance sera le meurtre des captifs. Même si l'armée parvient à ne pas les blesser, les terroristes diront 'que je meure avec les Philistins'", a-t-elle averti, faisant référence au récit biblique de Samson.

Questionnée sur un possible abandon des otages par Israël, elle a exprimé ses doutes tout en gardant espoir : "Une part de moi ressent que oui, mais je veux croire que non. Je prie pour qu'on parvienne à un accord d'échange plutôt qu'à de nouveaux combats qui les mettraient en danger, eux et nos soldats."

L'ancienne captive a également évoqué la détresse de sa sœur Sharon Cunio, elle aussi libérée mais dont l'époux David reste aux mains du Hamas. "Elle est héroïque, mais aussi brisée, triste, désespérée et frustrée. Elle parvient à garder espoir par moments, mais c'est des montagnes russes émotionnelles", a-t-elle confié.