Une ancienne otage lance le marathon de Jérusalem : "Je cours pour ceux qui attendent encore"

Karina Ariev, ex-otage libérée lors de l'accord de janvier dernier, a donné vendredi matin le départ du marathon "Winner" de Jérusalem aux côtés du maire Moshe Leon. L'événement s'est déroulé cette année en hommage aux forces de sécurité, de secours et aux réservistes. "Il y a deux mois, je ne pensais pas que je rentrerais un jour de captivité, sans parler de lancer un marathon à Jérusalem, la ville où je suis née et où j'ai grandi. Merci pour ce privilège", a déclaré cette Jérusalémite. "La course symbolise pour moi la force et surtout la liberté. Je ne suis pas ici seulement en mon nom, je suis ici pour ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir, pour ceux qui sont tombés, et pour ceux qui attendent encore - pour ceux dont le souvenir est gravé dans nos cœurs."

Ariev, qui servait comme observatrice, avait annoncé dans un message publié il y a quelques semaines que parallèlement à sa réhabilitation et à son retour à la vie normale, elle se consacrerait principalement à perpétuer la mémoire de ses camarades du poste frontalier tombées au combat. "Mon parcours désormais inclura la commémoration de mes camarades soldates, mes commandantes, combattantes et combattants tombés au poste de Nahal Oz. Je me battrai pour la justice et la vérité aux côtés des familles", avait-elle écrit.

Pour permettre le bon déroulement du marathon, plusieurs rues et carrefours de Jérusalem ont été fermés à la circulation. Les axes de circulation seront progressivement rouverts selon l'avancement des coureurs, avec des mises à jour régulières de la police israélienne via les médias concernant les fermetures et réouvertures des voies. Les autorités ont demandé aux habitants de suivre les instructions des policiers présents sur place.