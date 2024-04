Une ancienne otage révèle qu'un terroriste du Hamas lui a demandé sa main et de rester à Gaza

Noga Weiss, une ancienne otage de 18 ans, a confié à la chaîne N12 jeudi que son ravisseur terroriste avait exigé qu'elle l'épouse et qu'elle reste à Gaza pour élever ses enfants. Libérée après 50 jours de captivité dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu temporaire, Weiss avait été enlevée le 7 octobre dans le kibboutz de Beeri.

"Il m'a dit : 'Tout le monde sera libéré, mais toi, tu resteras ici avec moi et tu auras mes enfants'", s'est-elle souvenue. "J'ai fait semblant de rire pour qu'il ne me tire pas une balle dans la tête." Après 14 jours de captivité, son ravisseur lui a donné une bague et a insisté pour qu'elle reste à Gaza afin de l'épouser et d'avoir ses enfants.

Weiss et sa mère Shiri, détenues séparément, ont été réunies pour que le ravisseur puisse demander à la mère de Weiss d'approuver le mariage. "Je pensais qu'elle avait été assassinée, que j'étais seule. Soudain, elle est vivante et je ne suis plus seule", a déclaré Weiss au sujet de ces retrouvailles.

"Les gens ne comprennent pas le sentiment de peur", a-t-elle ajouté. "Pendant 50 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai pensé qu'ils se lasseraient de moi et me tireraient dessus, ou qu'ils n'auraient plus besoin de moi à la fin, ou qu'ils nous abattraient pendant notre sommeil au milieu de la nuit."

La famille Weiss s'était réfugiée dans sa pièce de sécurité le 7 octobre, lorsque des terroristes du Hamas ont commencé à tirer sur la porte "quelque chose comme 40 coups jusqu'à ce qu'ils réussissent à entrer", a raconté Weiss. Sa mère lui a dit de se cacher sous le lit, espérant que les terroristes ne verraient pas sa fille.

Weiss a expliqué : "Je suis allée sous le lit et ils sont entrés et l'ont emmenée. Après l'avoir emmenée dehors, j'ai entendu des coups de feu. J'ai pensé qu'elle avait été assassinée et non enlevée." La sœur de Weiss, âgée de 26 ans, qui s'était cachée pendant 12 heures dans des appartements d'étudiants voisins, a déclaré que leur mère enlevée avait vu des maisons être incendiées par des terroristes. Elle craignait que leur propre maison, où Weiss se cachait, ne soit incendiée.

Weiss a rampé jusqu'à des buissons près de sa maison, mais a été repérée par des terroristes et capturée. "Une quarantaine de terroristes m'ont encerclée avec des kalachnikovs. Ils m'ont attaché les mains dans le dos. Alors qu'ils m'emmenaient, j'ai vu les corps de personnes que je connaissais du kibboutz. Quelques minutes plus tard, ils m'ont mise dans une voiture et ont commencé à rouler", a-t-elle raconté.

On a découvert plus tard qu'Ilan Weiss, le père de famille âgé de 56 ans, avait été assassiné par des terroristes du Hamas alors qu'il tentait de rejoindre l'équipe d'urgence du kibboutz. Le corps d'Ilan Weiss est actuellement détenu en captivité à Gaza.