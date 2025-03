Une cellule terroriste de Naplouse financée par le siège du Hamas en Turquie démantelée

Une cellule terroriste de Naplouse, qui opérait sous la direction et le financement du commandement du Hamas en Turquie pour mener des attentats à la bombe et à l'arme à feu, a été démantelée, ont indiqué la police israélienne et le Shin Bet dans un communiqué conjont. L'enquête a permis de récupérer une arme de type M16 et des dizaines de milliers de dollars en espèces.

"Dans le cadre d'une opération conjointe du Shin Bet, de la police de Judée-Samarie et de Tsahal, six suspects palestiniens résidant à Naplouse ont été arrêtés entre janvier et février, soupçonnés d'implication dans des activités terroristes, comprenant la planification et l'exécution d'attaques à main armée et la pose d'engins explosif", a exposé le communiqué. L'enquête a révélé que la cellule opérait sous la direction du Hamas en Turquie, les suspects ayant reçu un financement de dizaines de milliers de dollars pour réaliser des attentats contre les forces de sécurité et d'autres cibles en Judée-Samarie.

Police Spokesperson

Lors de l'arrestation de trois des suspects le 29 janvier, une arme de type M-16 ainsi qu'une somme d'environ 40 000 dollars en espèces ont été saisies. Un autre suspect arrêté le même jour a remis aux forces de l'ordre 20 000 dollars supplémentaires. Trois autres suspects ont été arrêtés plus tard.

Sous les indications de l'un des détenus, les forces de l'ordre se sont rendues sur une route près du carrefour de Jit en Samarie où un engin explosif à fil enterré a été découvert. L'engin était composé d'un grand boîtier métallique contenant des explosifs. L'engin a été extrait à l'aide d'une pelleteuse et détruit de manière contrôlée par des démineurs.

L'enquête a permis de découvrir l'infrastructure terroriste, les liens de la cellule avec des éléments étrangers et les méthodes de transfert d'argent pour financer les activités. Des preuves significatives ont été recueillies permettant non seulement de déjouer les attaques planifiées, mais aussi de constituer un dossier de preuves qui a conduit à la mise en accusation de tous les impliqués.