Une chienne disparue de Nir Oz le 7 octobre ramenée en Israël par un soldat de Tsahal

Un an et demi après avoir disparue de sa maison à Nir Oz, le 7 octobre 2023, Billy est rentrée chez elle mardi. La chienne de Rachel Danzig a entendu les soldats de la brigade Golani à Rafah parler en hébreu et est venue vers eux. L'un d'eux l'a ramenée avec lui en Israël, et en vérifiant sa puce électronique, il a été déterminé qu'elle venait de Nir Oz. Grâce à une publication sur les réseaux sociaux, elle a été rendue le jour même à ses propriétaires.

Billy est une chienne de race King Charles, aujourd'hui âgée de trois ans et demi. Après le terrible massacre qui a eu lieu dans le kibboutz Nir Oz, elle a disparu de sa maison. Talia Danzig, la petite-fille de Rachel, avait publié une photo d'elle sur Instagram avec la légende : "Notre bien-aimée Billy, elle était le centre d'attention des cousines dans la maison de grand-mère. Nous l'aimons et elle nous manque."

Le journaliste Hanoch Daum a publié à ses abonnés une photo de la chienne avec le soldat qui l'a ramenée, accompagnée du message : "A., réserviste à Gaza. Une chienne de race est sortie des décombres et est venue vers lui - elle a entendu l'hébreu et est sortie. Aujourd'hui, nous avons vérifié et elle a une puce, elle vient de Nir Oz." Avec l'aide des internautes qui ont répondu, il a été possible de boucler la boucle et de rendre Billy à sa famille.

Le kibboutz Nir Oz est l'un des sites les plus durement touchés par le massacre du 7 octobre. 41 membres du kibboutz ont été tués ce jour-là, 76 autres kidnappés à Gaza. Parmi les otages figuraient des membres de la famille de Rachel Danzig : son ex-mari, Alex Danzig, assassiné en captivité et dont le corps a été récupéré lors d'une opération militaire en août, et son frère, Itzik Elgarat, assassiné en captivité et dont le corps a été rendu en Israël en mars dernier dans le cadre de l'accord de libération d'otages. 16 otages originaires du kibboutz sont aujourd'hui toujours détenus dans la bande de Gaza.