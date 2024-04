"Une cinquantaine de survivants du Festival Nova se seraient suicidés", affirme l'un des rescapés au Parlement israélien

Une cinquantaine de survivants du massacre perpétré au Festival Nova le 7 octobre se seraient suicidés, selon les dires de l'un de ces rescapés, Guy Ben Shimon, qui s'exprimait lors d'une audition au Parlement de la Commission d'audit de l'État portant sur le traitement réservé aux survivants du 7 octobre. Aucun chiffre officiel n'a pas l'heure validé la réalité des chiffres avancés. "Les gens le savent peu, mais il y a eu près de 50 suicides parmi les rescapés de Nova. Ce chiffre qui était vrai il y a deux mois, a peut-être même encore augmenté depuis", a-t-il déclaré, soulignant que nombre de ses amis ayant échappé à la tuerie n'arrivaient pas à se remettre de ce qu'ils avaient vécu.

"Il y a beaucoup de survivants qui ont dû être hospitalisés de force, en raison de leur état psychologique. Mes amis ne sortent pas de leur lit, moi non plus. Je suis pratiquement incapable de faire quoi que ce soit. J'ai dû prendre un chien pour m'aider à survivre dans mon quotidien. L'objectif pour nous tous c'est de retourner au travail et de fonctionner normalement, mais nous ne pourrons pas le faire sans une aide adéquate", a-t-il encore dit.

L'audition parlementaire qui s'est déroulée mardi matin était en effet centrée sur les manquements présumés de l'Etat face aux survivants, qui se plaignent des difficultés - notamment bureaucratiques - auxquelles ils sont confrontés afin de faire reconnaître leur état de stress post-traumatique, et bénéficier d'une prise en charge.

Yonatan Sindel/Flash90

"Pourquoi dois-je sans cesse prouver ce que j'ai vécu ? Pourquoi m'oblige-t-on à revenir sur les détails de ce que j'ai vécu pour qu'on me croie ?", a interrogé Naama Eitan, une autre survivante du festival de musique. "J'ai participé à une étude qui a vérifié mon pouls et d'autres paramètres et qui a révélé à quel point je suis en mauvaise santé. Je dors en moyenne deux heures par nuit. Chaque matin à sept heures, je revis les moments où j'étais cachée dans les buissons avec des terroristes passant à côté de moi. Je ne peux plus me déplacer seule, j'ai besoin d'être accompagnée en permanence.", a-t-elle relaté.

364 personnes ont été assassinées par le Hamas au Festival Nova. Selon des études menées récemment, il ressort qu'après le 7 octobre, 600 000 Israéliens sont en attente de soutien psychologique.