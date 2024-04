Une commission de l'ONU accuse Israël d'entraver son enquête sur l'attaque du 7 octobre

Une commission d'enquête mandatée par l'ONU pour examiner les violations du droit international en matière de droits de l'homme a accusé mardi Israël d'entraver ses efforts pour recueillir des preuves auprès des victimes de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. "En ce qui concerne le gouvernement israélien, nous n'avons pas seulement constaté un manque de coopération, mais une obstruction active à nos efforts pour obtenir des preuves de la part des témoins et des victimes israéliens des événements survenus dans le sud d'Israël", a déclaré Chris Sidoti, l'un des trois membres de la commission d'enquête sur les abus commis en Israël et dans les territoires palestiniens.

"Nous sommes en contact avec beaucoup de personnes, mais nous aimerions avoir des contacts avec davantage de gens", a-t-il ajouté. M. Sidoti a lancé un appel au gouvernement israélien, ainsi qu'aux victimes et aux témoins de l'attaque, afin qu'ils aident la commission à mener son enquête.

En réponse aux commentaires de M. Sidoti, la mission diplomatique israélienne à Genève a déclaré qu'elle menait sa propre enquête sur les crimes et que des représentants des Nations unies et d'autres institutions s'étaient rendus en Israël et avaient rencontré des survivants et des victimes. Les victimes "n'obtiendront jamais justice ou le traitement digne qu'elles méritent de la part de la commission d'enquête et de ses membres", a-t-elle déclaré, ajoutant la commission d'avoir "des antécédents de déclarations antisémites et anti-israéliennes".

La commission d'enquête, établie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mai 2021, est chargée d'enquêter sur toutes les violations présumées du droit international humanitaire et des normes internationales des droits de l'homme dans les territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, et en Israël.