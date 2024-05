Israël-Hamas: les détails de la proposition d'accord de libération des otages dévoilés

Selon des informations non confirmées, une délégation comprenant des représentants du Shin Bet, de Tsahal et du Mossad aurait passé environ trois heures au Caire mardi pour discuter des modalités d'un potentiel accord avec le Hamas. Mais les autorités impliquées dans ces négociations ont démenti auprès de plusieurs médias israéliens.

D'après le journal londonien New Arab, qui cite des sources égyptiennes proches du dossier, le Hamas devrait donner une réponse définitive d'ici la fin de la semaine à la proposition d'accord, une fois qu'Israël aura réagi aux dernières exigences de l'organisation terroriste.

Lors de son déplacement dans la capitale égyptienne, la délégation israélienne se serait vue remettre un document amendé contenant les commentaires et corrections demandés par le Hamas. Ces modifications devraient être examinées lors d'un conseil des ministres prévu jeudi. Les médiateurs égyptiens soulignent que la réponse finale du Hamas ne sera communiquée qu'après un retour d'Israël sur les changements suggérés.

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, publie aujourd'hui les détails de la proposition. Au cours de la première phase, qui s'étendra sur 40 jours, le Hamas libérera au moins 33 otages encore en vie : des femmes civiles, des soldats et des enfants de moins de 19 ans, des adultes de plus de 50 ans, des blessés et des malades. 20 prisonniers palestiniens seront libérés contre chaque civil enlevé. 40 autres seront libérés en échange de chaque femme soldat (dont 20 ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et 20 ont été condamnés à un maximum de 10 ans). Dans le même temps, un cessez-le-feu sera maintenu entre Israël et le Hamas et les forces de Tsahal seront contraintes de se retirer vers l'est, à l'exception de la région de Wadi Gaza.

Le septième jour, les habitants de Gaza pourront rentrer chez eux. Il a également été rapporté qu'après environ deux semaines, les terroristes de la bande de Gaza blessés lors des combats pourront passer par le terminal de Rafah pour recevoir des soins médicaux.

Au cours de la deuxième phase, qui durera environ 42 jours, tous les hommes enlevés encore en vie seront renvoyés en Israël en échange d'un nombre de prisonniers à convenir par les deux parties, les forces de Tsahal se retireront de l'ensemble de Gaza et la reconstruction des bâtiments civils, y compris des infrastructures détruites pendant les combats, commencera.

Dans la phase finale, les corps des personnes enlevées et des terroristes du Hamas seraient restitués.