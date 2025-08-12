Une enquête israélienne révèle la "campagne de désinformation" du Hamas sur la malnutrition à Gaza

Articles recommandés -

L'establishment sécuritaire israélien a publié mardi une enquête accusant le Hamas de mener une "campagne mensongère" concernant la malnutrition dans la bande de Gaza. Selon cette investigation, l'organisation terroriste aurait manipulé les statistiques de décès liés à la faim et présenté des patients souffrant de pathologies préexistantes graves comme victimes de malnutrition.

Des chiffres qui interpellent les autorités israéliennes

L'enquête révèle un décalage significatif entre les rapports officiels du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas et les cas documentés individuellement dans les médias et réseaux sociaux. Benjamin Netanyahou a accusé le Hamas et les médias internationaux de promouvoir de fausses allégations de famine imposée par Israël, décrivant une "campagne mondiale de mensonges".

Un pic particulièrement suspect apparaît depuis juillet, période coïncidant avec l'intensification des négociations. Alors que 66 décès par malnutrition avaient été recensés depuis octobre jusqu'en juin 2025, le mois de juillet seul a vu ce chiffre bondir à plus de 133 cas selon les autorités gazaouies. Paradoxalement, contrairement à ses pratiques antérieures, le ministère de la Santé du Hamas n'a pas publié les identités des victimes présumées.

Cas individuels remis en question

L'analyse détaillée de plusieurs cas médiatisés révèle des pathologies préexistantes. Le cas d'Abdallah al-Ani Mohammed Abu Zarqa, 4 ans, dont les photos ont largement circulé, illustre cette problématique. L'enquête israélienne indique que l'enfant souffrait d'une maladie génétique entraînant des carences en vitamines et minéraux, ainsi qu'une ostéoporose héréditaire. Il avait même été traité à Jérusalem-Est avec l'autorisation d'Israël quatre mois avant le conflit.

Autre exemple cité : Karam Khaled Mustafa al-Jamal, 27 ans, présenté comme victime de malnutrition, souffrait depuis l'enfance d'une dystrophie musculaire et de paralysie partielle affectant sa capacité de déglutition.

Propagande du Hamas

L'enquête menée par les services de sécurité en collaboration avec des professionnels de la santé a conclu qu'il n'y avait aucun signe indiquant une malnutrition généralisée parmi la population de Gaza.

"L'organisation terroriste Hamas utilise de manière cynique des images tragiques et les exploite à des fins de campagne de désinformation et comme moyen de pression opportuniste visant à exercer une pression et à créer une opinion publique négative à l'encontre de l'État d'Israël", a déclaré l'armée israélienne. "Tsahal, par l'intermédiaire du COGAT, continuera à œuvrer à l'amélioration de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en collaboration avec la communauté internationale, tout en rejetant les allégations de famine dans la bande de Gaza".