Une femme tuée et deux blessés dans des tirs de roquettes du Hezbollah dans le nord d’Israël

Une femme d’une trentaine d’années a été tuée et deux autres personnes ont été légèrement blessées lors d’un barrage de 38 roquettes tirées depuis le Liban par le Hezbollah en direction du nord d’Israël. Selon le Magen David Adom, la victime, grièvement atteinte, a succombé sur place à de multiples blessures, tandis que deux autres blessés souffrent de lésions légères causées par des éclats.

Des débris de roquettes sont tombés dans la région du doigt de la Galilée, où d’importants moyens de secours et de sécurité ont été déployés. La police indique que ses unités, appuyées par des démineurs, interviennent pour sécuriser la zone.

La route 90 a été fermée à la circulation afin de permettre les opérations, les autorités appelant les habitants à éviter le secteur et à suivre les consignes de sécurité.

En parallèle, une alerte a été déclenchée pour un drone en provenance du Liban, repéré au-dessus du nord du pays en direction de Nahariya.

Cette attaque s’inscrit dans une intensification des tirs transfrontaliers, sur fond de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah.