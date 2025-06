Une flottille pour Gaza avec Greta Thunberg part aujourd'hui de Sicile

Quinze ans et un jour après l'incident du Mavi Marmara, les militants de la "Flottille de la liberté" s'apprêtent à partir dimanche de Sicile vers la bande de Gaza pour "briser le blocus israélien". Le navire Madleen transportera plusieurs personnalités internationales. Greta Thunberg, devenue militante pro-palestinienne après ses combats écologiques, embarquera à nouveau après avoir participé à la précédente tentative. L'acteur Liam Cunningham, qui incarnait Davos dans Game of Thrones, se joindra également à l'expédition. Selon les médias internationaux, la députée européenne Rima Hassan, considérée comme l'une des plus farouches opposantes à Israël au Parlement européen et dont l'entrée en Israël a été refusée, pourrait aussi participer.

Il s'agit de la deuxième tentative des organisateurs après l'attaque du navire Conscience le mois dernier. Les militants avaient accusé Israël d'être responsable des frappes de drones qui ont endommagé le bateau près de Malte, rendant la navigation impossible. Jérusalem n'a ni revendiqué ni démenti cette action.

Dans des déclarations publiées avant le départ, Thunberg affirme : "Nous assistons à l'affamement systématique de deux millions de personnes. Chacun d'entre nous a l'obligation morale de se battre pour une Palestine libre." Cunningham, de son côté, dénonce : "Ce qui m'inquiète, c'est que les gens qui s'en soucient mais ne font rien sont, selon moi, pires que ceux qui s'en fichent. C'est un génocide. Vous le saviez et vous n'avez rien fait." Le blocus maritime de Gaza a été imposé en 2007 après la prise de contrôle de l'enclave par le Hamas. Plusieurs flottilles ont tenté de "briser le blocus" au fil des années, la plus célèbre étant le Mavi Marmara turc en 2010, intercepté par les forces spéciales israéliennes dans une opération qui avait fait neuf morts.