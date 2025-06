Frappes israéliennes en Iran : les centrifugeuses de Natanz auraient été neutralisées

Les opérations militaires israéliennes ont causé des dommages significatifs au programme nucléaire iranien, particulièrement à l'installation d'enrichissement de Natanz, rapporte dimanche le Wall Street Journal. Trois jours après le début de la campagne, des sources israéliennes et de l'Agence atomique internationale confirment la neutralisation de centrifugeuses et signalent un possible effondrement de la section souterraine. Un responsable israélien a toutefois précisé au quotidien américain que des évaluations complémentaires restaient nécessaires pour confirmer l'ampleur des dégâts. Les frappes ont également visé des composants cruciaux de la chaîne d'approvisionnement du complexe d'Isfahan, touchant les installations de conversion d'uranium et de fabrication de combustible, toutes deux considérées comme essentielles pour la production d'armes nucléaires.

Selon les experts consultés, la reconstruction de ces infrastructures pourrait nécessiter une année complète. Les bombardements ont particulièrement affecté les capacités de production, créant des perturbations majeures dans le processus d'enrichissement iranien.

Le site de Fordow demeure cependant le principal défi pour Israël. Cette installation, fortifiée en profondeur dans une montagne, résiste aux attaques conventionnelles. Richard Nephew, ancien négociateur américain avec l'Iran, souligne l'importance stratégique de ce site : "Israël a jusqu'à présent visé des parties importantes du programme nucléaire iranien. Mais si vous vous inquiétez d'une percée nucléaire, Fordow est l'enjeu." Nephew estime que la destruction de l'intérieur de Fordow nécessiterait "une bombe antibunker américaine massive", soulignant la complexité technique d'une telle opération.