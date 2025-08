Une image tirée de la vidéo d'Evyatar David révèle la cruauté du Hamas et le mensonge sur la famine à Gaza

Articles recommandés -

Le Hamas a diffusé ces dernières heures deux vidéos particulièrement éprouvantes montrant Evyatar David, 24 ans, enlevé par des terroristes lors du festival Nova et retenu dans la bande de Gaza depuis maintenant 667 jours. La vidéo complète, d'une durée de près de cinq minutes, comprend des séquences très difficiles qui illustrent les conditions inhumaines dans lesquelles Evyatar David est détenu dans les tunnels.

Tout au long de l'enregistrement, Evyatar apparaît extrêmement amaigri, squelettique, ayant des difficultés à tenir debout. Cependant, quelques secondes du document "trahissent" le mensonge de l'organisation terroriste qui prétend crie à la "famine" dans la bande de Gaza.

Vers la fin de la vidéo, on voit un des terroristes tendre à Evyatar une boîte de conserve. L'otage prend cette même boîte de la main du terroriste, qui elle, semble forte et bien nourrie, contrastant dramatiquement avec le corps décharné d'Evyatar qui se trouve dans un état de malnutrition inacceptable.

Vendredi soir, lors du rassemblement sur la place des Otages, la sœur d'Evyatar, Yaela, s'est exprimée en larmes aux côtés de son frère Ilay : "Hier, nous avons vu notre frère affamé intentionnellement et cyniquement dans un cachot à Gaza. Israël et la communauté internationale ne peuvent pas se taire ou fermer les yeux sur cette famine délibérée qui fait partie de la campagne de famine que propage le Hamas. Il n'y a pas de limite à la cruauté. La voix israélienne et juive doit faire résonner cela aux quatre coins du monde."

"Quand j'ai regardé Evyatar hier, mon cœur s'est vidé. Voir mon grand frère dans cet état inconcevable m'a touchée. Ce n'est pas logique que ce soit notre vie.Evyatar, mon frère bien-aimé et cher, Ilay, maman, papa et moi t'aimons tellement et nous sommes déchirés par le manque. Maman est brisée et ne fonctionne plus. Papa entend ta voix la nuit et n'arrive pas à dormir. Mais Ilay et moi essayons de les protéger autant que possible. Nous t'attendons tellement. Nous attendons de nous rétablir avec toi. Tu redeviendras toi-même, je te le promets mon frère."