Une importante cellule du Hamas qui planifiait des attentats imminents en Israël démantelée à Bethléem

Les services de sécurité israéliens ont annoncé avoir démantelé une infrastructure terroriste majeure du Hamas dans la région de Bethléem, en Judée-Samarie, qui planifiait des attentats imminents contre des civils israéliens et les forces de sécurité.

Selon un communiqué conjoint du Shin Bet (service de sécurité intérieure), de Tsahal et de la police israélienne, cette opération conjointe a permis l’arrestation d’environ 40 membres du Hamas au cours des dernières semaines, lors de plus de 15 raids coordonnés menés par des unités de réserve de la brigade d’Etzion, de la unité d’élite Duvdevan et des forces spéciales antiterroristes (Lotar).

Les forces israéliennes ont également saisi plusieurs armes, dont des fusils d’assaut de type M16, utilisés par les cellules pour préparer leurs attaques. L’enquête du Shin Bet a révélé que les dirigeants du réseau avaient recruté et organisé plusieurs cellules armées, acheté des équipements militaires et planifié des attaques par balles visant aussi bien les civils israéliens que les soldats.

D’après les services de sécurité, l’une des cellules était prête à passer à l’action, ce qui a conduit à une intervention rapide pour éviter des attaques “d’une ampleur potentiellement considérable”. Les autorités estiment que ce démantèlement a prévenu des attentats meurtriers susceptibles de faire “de nombreuses victimes parmi les civils et les militaires israéliens”.

Le Shin Bet, Tsahal et la police ont réaffirmé leur détermination à empêcher toute tentative du Hamas d’intensifier ses activités terroristes en Judée-Samarie et à traduire en justice tous les responsables impliqués. Les éléments de l’enquête ont été transmis au parquet militaire en vue de futures inculpations.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de hausse des tensions sécuritaires en Judée-Samarie, où Israël affirme avoir déjoué depuis le début de l’année des dizaines d’attaques planifiées par des cellules liées au Hamas et au Jihad islamique.