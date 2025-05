Une note manuscrite de l'otage Matan Zangauker découverte dans un complexe souterrain à Gaza

Des soldats de Tsahal ont découvert une note manuscrite de l'otage Matan Zangauker dans un vaste complexe souterrain du Hamas à Gaza. Ce document, comportant son nom complet en hébreu et en anglais, son numéro d'identité et du texte en arabe, a été remis à sa mère, Einav Zangauker, qui a formellement identifié l'écriture de son fils. Selon les informations rapportées par le quotidien Haaretz, cette note a été trouvée dans une installation souterraine d'envergure où étaient détenus des otages qui ont été tués, aux côtés de hauts responsables du Hamas.

Cette découverte intervient près de 600 jours après le début des prises d'otages, alors que les opérations militaires israéliennes s'intensifient dans la bande de Gaza, suscitant des inquiétudes quant au sort des personnes encore captives. "Depuis presque 600 jours, je ne cesse d'avertir que la pression militaire conduit à la mort d'otages. Matan a survécu par miracle ; il aurait pu être assassiné ou tué en raison de cette pression militaire. Nous ne pouvons pas continuer à tenter notre chance", a déclaré Einav Zangauker suite à cette découverte.

La mère de l'otage a lancé un appel pressant aux autorités israéliennes : "Le gouvernement israélien doit proposer un accord global pour mettre fin à la guerre et faire revenir tous les otages, hommes et femmes. La guerre a coûté la vie à trop d'otages, ainsi qu'à des soldats héroïques, hommes et femmes."