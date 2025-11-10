Une nouvelle guerre Israël-Iran jugée "inévitable", selon le New York Times

Un nouveau conflit entre Israël et l’Iran ne serait plus qu’une question de temps, selon une enquête du New York Times publiée dimanche. Le journal américain affirme que, malgré la guerre éclair de douze jours en juin dernier, Téhéran conserve une importante réserve d’uranium enrichi et accélère la production de missiles en vue d’un affrontement futur.

D’après des responsables et experts du Moyen-Orient cités par le quotidien, les frappes israéliennes et américaines de l’été n’auraient infligé que des dégâts limités aux infrastructures nucléaires iraniennes. Le programme nucléaire de la République islamique serait toujours opérationnel, et les deux pays se prépareraient désormais à un second round.

Le rapport évoque un stock d’uranium hautement enrichi suffisant pour produire jusqu’à onze bombes nucléaires. Les autorités iraniennes affirment que ce stock a été enseveli sous les décombres, tandis qu’Israël pense qu’il a été déplacé dans un site sécurisé. Parallèlement, l’Iran aurait intensifié ses travaux sur une nouvelle installation d’enrichissement à laquelle les inspecteurs internationaux n’ont plus accès.

Ali Vaez, directeur du projet Iran au sein de l’International Crisis Group, estime que Téhéran "travaille jour et nuit" pour accroître sa puissance de frappe. L’objectif serait de pouvoir lancer 2 000 missiles simultanément, contre 500 durant le dernier conflit, afin de saturer les défenses israéliennes. "Israël considère que le travail n’est pas terminé, et l’Iran se prépare à la prochaine manche", a-t-il déclaré, tout en précisant qu’aucune reprise immédiate des hostilités n’est attendue.

Les perspectives diplomatiques apparaissent minces. Le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire de 2015, décidé lors du premier mandat de Donald Trump, puis son expiration officielle récemment, ont rouvert la voie aux sanctions internationales contre l’Iran. Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a par ailleurs rejeté toute possibilité de rapprochement avec Washington, accusé de soutenir "le régime sioniste maudit" et d’interférer dans la région.

Les dirigeants iraniens restent divisés entre partisans d’une reprise des négociations et partisans d’une confrontation. Tous, en revanche, s’accordent sur un point : un nouvel affrontement avec Israël semble inévitable. Selon le New York Times, les préparatifs militaires des deux camps confirment que la trêve de juin n’aura été qu’une pause dans une guerre appelée à reprendre.