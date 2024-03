Une nouvelle résolution pour un cessez-le-feu à Gaza soumise au Conseil de sécurité lundi, les États-Unis devraient s'y opposer

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter lundi sur une résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza pendant le mois sacré musulman du Ramadan, mais les États-Unis ont averti que cette mesure pourrait nuire aux négociations visant à suspendre la guerre entre Israël et le Hamas, et il est peu probable qu'ils la soutiennent. La résolution, présentée par les 10 membres élus du Conseil, est soutenue par la Russie et la Chine, qui ont mis leur veto vendredi à une résolution parrainée par les États-Unis qui soutenait "un cessez-le-feu immédiat et durable" dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. L'Algérie, seul pays arabe siégeant au Conseil a également voté contre.

Le Groupe arabe de 22 nations à l'ONU a publié une déclaration vendredi soir appelant les 15 membres du Conseil à "agir dans l'unité et l'urgence" et à voter pour la résolution afin de "mettre fin à l'effusion de sang, préserver des vies humaines et éviter de nouvelles souffrances humaines et destructions".

"Il est grand temps d'instaurer un cessez-le-feu", a déclaré le Groupe arabe. Le Ramadan a commencé le 10 mars et se termine le 9 avril. Le Conseil devrait voter sur la résolution lundi matin. Le vote était initialement prévu pour samedi matin, mais a finalement été reporté. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité a adopté deux résolutions sur l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza, mais aucune n'a appelé à un cessez-le-feu.

La brève résolution dont le vote est prévu lundi exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour le Ramadan "menant à un cessez-le-feu permanent et durable". Elle exige également "la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages" et souligne l'urgente nécessité de protéger les civils et de fournir une aide humanitaire dans toute la bande de Gaza.

AP Photo/Yuki Iwamura

Le projet n'inclut pas de dispositions soutenant les efforts diplomatiques en cours pour obtenir un cessez-le-feu - un élément qui a été mis en évidence dans la résolution américaine. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré au Conseil après le vote de vendredi que le texte de la nouvelle résolution "ne soutient pas la diplomatie sensible dans la région. Pire, elle pourrait en fait donner au Hamas un prétexte pour se retirer de l'accord sur la table".

"Nous ne devrions pas aller de l'avant avec une résolution qui met en péril les négociations en cours" menées par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, a-t-elle déclaré, avertissant que si la diplomatie n'est pas soutenue, "nous risquons une fois de plus de voir ce conseil dans l'impasse".