Une ONG turque va envoyer une flottille au large de Gaza

La Fondation turque d'aide humanitaire (IHH) a dévoilé mercredi deux nouveaux navires qui achemineront directement l'aide à Gaza, où les Palestiniens font face à la famine près de six mois après le début de la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Les navires, dont l'un a une capacité de 5 500 tonnes, font partie du projet "Flottille internationale de la liberté" visant à soutenir la population gazaouie.

Cependant, la date de départ des navires et les modalités de distribution de l'aide une fois sur place restent incertaines. Jusqu'à présent, la Turquie a acheminé son aide à Gaza via l'Égypte voisine. En 2010, l'IHH avait envoyé le Mavi Marmara pour tenter de briser le blocus israélien, mais le navire avait été intercepté par l'armée israélienne, entraînant la mort de neuf passagers et une crise diplomatique entre les deux pays.

Le président de l'IHH, Bülent Yıldırım, a déclaré en février : "Nous allons tester les points d'entrée égyptiens et gazaouis depuis la mer. Israël a déjà mené un raid sur le Mavi Marmara. Cette fois, il ne pourra rien faire. Même s'ils le font, et alors ? Nous deviendrons des martyrs." L'IHH, considérée comme une organisation terroriste par Israël, aurait des liens avec le parti au pouvoir en Turquie et des groupes djihadistes au Moyen-Orient.

Cette initiative intervient alors que la Turquie et l'Égypte sont engagés dans un processus de rapprochement diplomatique. Une flottille mettant en lumière le rôle de l'Égypte dans les restrictions imposées à Gaza pourrait compliquer les relations entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sissi.