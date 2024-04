Une opération de Tsahal à Rafah mettrait en danger le traité de paix israélo-égyptien, estime l’Égypte

Le porte-parole du ministère égyptien de l'Information, Diaa Rashwan, a émis une menace implicite contre Israël si l'Eta hébreu venait à lancer son opération à Rafah. "Israël comprend-il pleinement le sens des avertissements de l'Égypte contre l'entrée à Rafah ? Choisira-t-il cette option au détriment de la paix qui dure depuis 45 ans", a-t-il mis en garde lors d’une interview accordée à la chaîne saoudienne Al-Arabiya.

Abed Rahim Khatib/Flash90

"Le seul résultat sera obtenu en entamant des négociations", a-t-il poursuivi. "Netanyahu a déclaré qu'il renverserait le Hamas et a échoué, qu'il libérerait les otages et a échoué, et qu'il ferait en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour la sécurité d'Israël et a échoué", a martelé Rashwan.

Le porte-parole égyptien a appelé Israël à obtenir la libération des otages par le biais de négociations, assurant que son pays était prêt à s’impliquer aux côtés des États-Unis et du Qatar. Pour lui, si Israël choisissait comme prévu de tenter de les libérer par une opération militaire à Rafah, cela pourrait "mettre fin à la vie politique de Benjamin Netanyahou", car selon lui, une telle offensive n'aboutirait à rien et pourrait même conduire à la mort des Israéliens détenus par le Hamas.

Dudu Greenspan/Flash90

Il a souligné que l'Égypte considère la question de Rafah comme "primordiale", non seulement pour la question palestinienne dans son ensemble, mais aussi pour la sécurité nationale égyptienne ainsi que la survie du traité de paix entre Israël et l'Égypte, en particulier au sujet du corridor Philadelphie. Il a enfin demandé à Israël de prendre en compte tous ces paramètres avant de décider une invasion de Rafah.