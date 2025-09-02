Une préparation minutieuse de plusieurs mois a permis l'élimination des dirigeants houthis

Articles recommandés -

Après deux années de bombardements d'infrastructures yéménites, Israël a franchi un nouveau cap jeudi dernier avec l'opération "Tipat mazal" (un peu de chance), éliminant plusieurs hauts dirigeants houthis dont le Premier ministre Ahmed al-Rahawi.

Cette frappe constitue le coup le plus dur porté aux Houthis depuis leur entrée en guerre contre Israël en octobre 2023, au lendemain du déclenchement du conflit par les attaques meurtrières du Hamas. Malgré cette offensive majeure, les rebelles yéménites ont riposté en tirant quatre missiles balistiques, dont deux dans la nuit de mardi, tous interceptés avant d'atteindre le territoire israélien.

Une préparation minutieuse de plusieurs mois

L'opération résulte d'un travail de renseignement de longue haleine. En juillet dernier, alors que les combats à Gaza entraient dans une nouvelle phase, le chef d'état-major Eyal Zamir et le directeur du renseignement militaire Shlomi Binder, ont créé une cellule spéciale dédiée au front yéménite. Quelque 200 soldats et officiers des unités de renseignement 8200, 9900 et 504 se sont installés dans un bunker classifié au centre d'Israël pour collecter des informations détaillées sur les Houthis, avec la participation de représentants du commandement central américain.

Les services israéliens ont découvert que les dirigeants houthis s'apprêtaient à tenir une réunion sécuritaire cruciale, comparable à un conseil de cabinet militaire. Une officier de la division recherche du renseignement militaire a immédiatement alerté sa hiérarchie de cette opportunité stratégique.

Une frappe ciblée dans la capitale

Plusieurs scénarios d'attaque ont été préparés avant de se concentrer sur le lieu de rendez-vous final. Une fois la localisation confirmée et après validation rapide de l'état-major et du niveau politique, l'aviation israélienne a lancé l'assaut. Plus de vingt hauts responsables houthis se trouvaient dans le bâtiment visé, une villa dans un quartier résidentiel de Sanaa plutôt qu'un édifice gouvernemental officiel.

Ce choix de lieu témoigne de la volonté des Houthis de dissimuler cette rencontre en optant pour l'endroit le plus secret possible. La présence simultanée de ministres, du Premier ministre et de hauts gradés militaires a justifié l'attaque selon le droit international.

Les autorités israéliennes considèrent désormais le leader houthi Abdul Malik al-Houthi comme une cible prioritaire, à l'instar d'autres services de renseignement occidentaux. Israël prévoit de poursuivre ses frappes au Yémen en réponse aux tirs de missiles et drones, préparant de nouvelles "surprises" pour démontrer le coût élevé des attaques contre son territoire et ses citoyens.