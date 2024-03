Une responsable algérienne suscite l'indignation en niant les viols lors de l'attaque du 7 octobre

Une confrontation verbale a eu lieu mercredi entre deux députées israéliennes et une représentante algérienne lors d'une conférence mondiale de parlementaires à Athènes, en Grèce. Hafida Benchehida, ancienne sénatrice algérienne et actuellement représentante de haut rang d'une organisation représentant les femmes dans les parlements des pays arabes, a interrompu le discours de la députée israélienne Efrat Rayten, qui évoquait les atrocités du 7 octobre, en déclarant: "Aucun viol n'a eu lieu là-bas".

https://twitter.com/i/web/status/1770475298582073827 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En réponse, la députée israélienne a rétorqué: "Votre réponse est honteuse et démontre exactement les affirmations d'Israël sur l'hypocrisie du monde. Vous ne pouvez pas ne pas croire les femmes israéliennes juste parce qu'elles sont israéliennes." Une vidéo montre également la députée Pnina Tamano-Shata confrontant Benchehida, s'exclamant: "Elles sont allées à une fête et elles ont été violées, enlevées et abattues d'une balle dans la tête. Une balle dans la tête!"

Des parlementaires du monde entier ont exprimé leur soutien aux deux députées israéliennes. Irene Charalambidou, membre du parlement chypriote, a déclaré: "Il n'y a aucun doute qu'il y avait des preuves de viols le 7 octobre." Cette confrontation survient dans un contexte de frustration en Israël face au silence des organisations internationales de défense des droits des femmes et des droits de l'homme concernant les événements horribles du 7 octobre, en particulier les cas de viols et de violences sexuelles.

Cinq mois après l'attaque terroriste la plus dévastatrice de l'histoire d'Israël, l'ONU a publié un rapport confirmant la présence de preuves substantielles de ces viols. Cependant, des voix en Israël ont suggéré que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tenté de minimiser les graves conclusions du rapport.