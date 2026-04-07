Une synagogue de Téhéran aurait été endommagée par des frappes israéliennes

La synagogue Rafi Niya, située au cœur de Téhéran, a été endommagée lundi lors de frappes aériennes menées en Iran, selon des sources iraniennes et des agences internationales. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’importants dégâts, avec des débris jonchant le sol et des livres religieux éparpillés parmi les ruines.

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D’après les informations recueillies par le ministère israélien de la Diaspora, l’impact se serait produit à proximité immédiate de l’édifice. Des équipes de secours ont été dépêchées sur place, tandis que des photographies prises sur les lieux témoignent de destructions significatives. L’ampleur exacte des dégâts reste toutefois incertaine : certaines sources évoquent un bâtiment gravement endommagé, sans confirmer sa destruction totale.

Une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre le grand rabbin d'Iran, Younes Hamami Lalehzar, se rendre sur les ruines de la synagogue.

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Les versions divergent quant à l’origine précise des dommages. Les autorités iraniennes parlent d’un impact direct visant la synagogue. À l’inverse, plusieurs analyses, relayées notamment par des médias internationaux, suggèrent que la cible principale aurait été un bâtiment voisin. L’onde de choc de l’explosion aurait alors endommagé la synagogue ainsi que plusieurs habitations alentour. Selon certaines informations, au moins cinq bâtiments du quartier ont été touchés.

L’agence Associated Press indique avoir vérifié l’authenticité des dégâts à partir de photographies concordantes avec des sources iraniennes, tout en précisant qu’il est impossible, à ce stade, de déterminer si le site religieux a été visé délibérément.

Symbole de la présence juive en Iran, la synagogue Rafi Niya est considérée comme un centre important de la vie communautaire. La communauté juive iranienne, l’une des plus anciennes et des plus importantes en nombre du Moyen-Orient, bénéficie d’une reconnaissance officielle, malgré des restrictions sous la République islamique.