Une vaste cyberattaque contre les sites du gouvernement israélien déjouée

Une cyberattaque d’ampleur visant des serveurs gouvernementaux israéliens et le réseau de services publics en ligne gov.il a été déjouée dans la nuit de mercredi à jeudi. L’attaque, de type DDoS (déni de service), visait à saturer les sites internet officiels en générant un volume massif de connexions afin de provoquer leur paralysie.

Quelques heures après cette tentative, une panne a toutefois été détectée tôt jeudi matin dans un composant de communication, provoquant des perturbations temporaires dans l’accès à certains services gouvernementaux. Les autorités n’ont pas encore déterminé si ce dysfonctionnement était lié à la cyberattaque ou s’il s’agissait d’un incident distinct. Selon les informations disponibles, l’ensemble des sites et services gouvernementaux ont depuis été rétablis et sont de nouveau accessibles au public.

Par ailleurs, la veille une suspicion de cyberattaque visant les panneaux électroniques d’affichage dans plusieurs stations du réseau ferroviaire israélien avait été signalée. Des messages inhabituels y invitaient les personnes présentes à quitter les lieux rapidement, affirmant que l’endroit n’était pas sûr. La compagnie des chemins de fer israéliens a indiqué que ces perturbations concernaient uniquement les panneaux d’information et de publicité situés dans certaines gares et qu’il s’agissait d’un réseau externe, sans impact sur les infrastructures essentielles.