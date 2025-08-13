Vandalisme contre les affiches d'otages à Tel-Aviv : "Gauchistes assassins de Juifs" inscrit sur les panneaux

Articles recommandés -

Des panneaux réclamant le retour des otages ont été vandalisés dans la nuit de mardi à mercredi sur le pont Yarkon à Tel Aviv. Les affiches ont été recouvertes d'inscriptions violentes et incitatives contre les familles d'otages et leur combat, notamment "Massacre de la gauche" et "Gauchistes assassins de Juifs".

Dès la découverte de ces dégradations, le Forum des familles des otages a procédé au remplacement immédiat des panneaux. Dans un communiqué, l'organisation a exprimé son "choc profond" : "Les otages sont nos frères et sœurs, ils ne sont pas un instrument politique. Ce sont des citoyens israéliens enlevés sur le sol israélien. Personne ne leur a demandé leur opinion politique quand ils ont été kidnappés, citoyens et soldats confondus."

Le Forum a fermement condamné "toute violence, vandalisme ou atteinte aux familles et aux symboles des otages dans l'espace public", qualifiant ces actes de "trahison envers nos valeurs morales et notre solidarité mutuelle en tant qu'Israéliens". L'organisation a souligné qu'"aucune minorité extrémiste, violente et incitante ne pourra étouffer la voix claire de la majorité du peuple israélien - 80% exige un accord global pour le retour des otages et la fin de la guerre, immédiatement."

Ces vandalismes surviennent à la veille de la journée de protestation pour la libération des otages prévue dimanche. L'Association des industriels israéliens a annoncé son soutien en autorisant les congés pour les employés souhaitant participer. Le président Dr Ron Tomer a réaffirmé que "l'Association soutient entièrement la priorité absolue accordée à la libération des otages par l'État d'Israël."

Plusieurs universités prestigieuses ont également rejoint l'initiative de grève générale : le Technion, l'université de Tel Aviv, l'université hébraïque, l'université Ben Gourion et l'université ouverte. Les initiateurs de la grève ont déclaré que "l'académie israélienne a aussi compris que le silence tue."

L'Association médicale israélienne a autorisé médecins et infirmières à participer aux actions de protestation, déclarant que "ces jours sont difficiles pour nous tous. Les images des otages meurtris résonnent en chacun de nous, nous empêchant de passer à autre chose."

Cette mobilisation témoigne de la fracture croissante au sein de la société israélienne sur la question des otages, entre ceux qui réclament leur libération prioritaire et les groupes extrémistes qui politisent cette tragédie humaine.