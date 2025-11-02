Vidéo de pillage d'aide humanitaire à Gaza : le Hamas rejette les accusations des Etats-Unis

Le Hamas a fermement rejeté vendredi les allégations des États-Unis selon lesquelles certains de ses membres auraient détourné un convoi d’aide humanitaire dans le nord de Gaza. La vidéo diffusée par le CENTCOM, au nom du Centre de coordination civilo-militaire américain (CMCC), montre ce que l’armée américaine décrit comme des membres du Hamas s’emparant de fournitures destinées aux habitants de Khan Younès.

Selon le communiqué de l'armée américaine accompagnant la vidéo, l'incident s'est produit alors que le drone américain survolait la zone pour « contrôler l'application du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ». Les images montrent des terroristes armés agressant le chauffeur du camion avant de voler l'aide humanitaire et le véhicule lui-même, après l'avoir immobilisé au milieu de la route. « L'état actuel du chauffeur, violemment agressé, est inconnu », précise le Commandement central américain dans son communiqué

Le groupe terroriste a qualifié ces accusations de « totalement infondées » et les a présentées comme un prétexte pour justifier la réduction de l’aide humanitaire, tout en détournant l’attention de la crise alimentaire persistante dans la bande de Gaza. Le Hamas affirme également que les individus apparaissant dans la vidéo seraient en réalité financés par Israël et qu’aucune organisation locale ni aucun chauffeur du convoi n’a signalé de vol, renforçant selon lui le doute sur la véracité de la scène.

Le Hamas a critiqué les États-Unis pour ne diffuser que « le récit d’Israël » et a rappelé qu’il existe d’autres observateurs plus fiables, qui n’ont signalé aucun incident de ce type.

Du côté américain, le secrétaire d’État Marco Rubio a condamné le pillage, affirmant que ces actes entravent les efforts internationaux visant à fournir une aide vitale aux civils de Gaza. Selon lui, le Hamas constitue un obstacle à l’amélioration des conditions de vie dans la région.