Violation du cessez-le-feu : Smotrich appelle à arrêter de nouveau les terroristes libérés de prison

Le ministre des Finances israélien, Betsalel Smotrich, a exhorté ce mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahou à convoquer d’urgence le cabinet restreint pour examiner les mesures à prendre face aux violations répétées du cessez-le-feu par le Hamas. Il a notamment appelé à arrêter de nouveau les terroristes tout justes libérés des prisons israéliennes dans le cadre de l'accord sur les otages.

Selon le ministre, la situation actuelle exige une réponse ferme et coordonnée pour « garantir notre adhésion à l’objectif central de la guerre : la destruction du Hamas et l’élimination de la menace que représente Gaza pour les citoyens d’Israël ». Il a insisté sur le caractère inacceptable de la manipulation des familles des otages, estimant que le Hamas joue « cyniquement et cruellement avec leurs sentiments ».

Cette demande intervient après la restitution, la nuit dernière, d’un corps qui n’appartenait pas à l’un des otages assassinés encore à Gaza, ce qui a ravivé les appels à des mesures plus sévères contre le groupe armé. Smotrich a également souligné l’absence de progrès dans le démantèlement du Hamas et sa démilitarisation, jugeant indispensable une réponse israélienne déterminée.