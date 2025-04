Violents heurts à Raanana en marge d'une cérémonie conjointe israélo-palestinienne pour Yom Hazikaron

De violents incidents ont éclaté mardi soir à Raanana peu après le début de Yom Hazikaron, lors d'une cérémonie commémorative conjointe israélo-palestinienne. L'événement, organisé dans une synagogue réformée, a été la cible de dizaines de manifestants mobilisés suite à des appels lancés sur les réseaux sociaux par l'organisation d'extrême droite "Tselmo", qui avait proclamé que "les partisans du terrorisme ne sont pas autorisés à entrer à Raanana."

https://x.com/i/web/status/1917296415727898641 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dès le début de la cérémonie, les manifestants ont tenté d'empêcher l'accès des participants à la synagogue. "Ils ne laissaient personne entrer. Quand j'ai essayé de passer, ils m'ont attaqué. J'ai été frappé et griffé," a témoigné une participante interrogée par Israel Hayom.

La situation s'est considérablement détériorée à la fin de l'événement lorsque les manifestants, encore plus nombreux, ont encerclé le bâtiment. "La police nous a ordonné de rester dans le hall, nous avertissant qu'on risquait d'être lynchés si nous sortions," rapporte un témoin. Les forces de l'ordre ont finalement évacué les participants, qui affirment avoir subi insultes, crachats et coups à leur sortie.

"En un instant, j'ai été encerclée par des gens qui hurlaient. Ils ont commencé à me donner des coups de pied et à me cracher dessus. J'ai eu l'impression d'assister à un pogrom," a déclaré Ronit Weintraub, conseillère municipale.

Selon la police, trois personnes ont été arrêtées et quatre policiers légèrement blessés lors des échauffourées.

https://x.com/i/web/status/1917320178783658430 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le mouvement réformateur a annoncé qu'il déposerait plainte contre la présidente de la branche locale du Likoud et contre l'organisation "Tselmo" pour incitation à la violence. "Ce que nous avons vu est un spectacle choquant de haine de la part de militants d'extrême droite, qui ont choisi, à la veille du Jour du Souvenir, de recourir à une violence horrible contre ceux qui croient en la paix," a déclaré l'avocate Orly Erez Lachowski, directrice du Centre de réforme pour la religion et l'État, elle-même blessée lors de l'incident.

Malgré ces événements, le mouvement Standing Together, co-organisateur de la cérémonie, a affirmé que "les agissements violents d'une minorité extrémiste ne nous décourageront pas" de poursuivre le dialogue pour "une vie de paix, de liberté et de sécurité pour les deux peuples."

La cérémonie controversée s'est tenue à Raanana après avoir été annulée dans la ville où elle devait initialement avoir lieu, à la suite de pressions locales.