Visite à Washington des otages libérés : leurs familles dénoncent des conditions de voyage inadaptées

Alors que les vingt otages du Hamas libérés le mois dernier ont été invités cette semaine à la Maison Blanche, l'organisation de cette visite suscite la colère de leurs familles qui dénoncent des conditions de voyage inadaptées à leur état de santé.

Les Américains avaient proposé d'envoyer un avion spécial pour transporter les anciens otages, mais le cabinet du Premier ministre israélien a préféré gérer l'opération lui-même. Israël prendra donc en charge les frais, mais le gouvernement a décidé de ne pas utiliser l'avion présidentiel « Wing of Zion », officiellement réservé aux plus hauts dirigeants du pays. Les rescapés voyageront donc à bord d'un vol commercial d'Arkia.

Cette décision inquiète les familles. Après plus de deux ans de captivité aux mains du Hamas, nombre d'anciens otages supportent mal les longs trajets en avion ou en bus, ainsi que la promiscuité. « Aucun test complet n'a été réalisé pour déterminer si les conditions de voyage sont adaptées à leur état de santé », déplorent les proches, qui estiment que ce traitement relève « non seulement de l'insensibilité, mais aussi d'une mise en danger ».

Les anciens otages devraient arriver mercredi à New York, accompagnés d'une délégation d'environ 70 personnes. De là, ils se rendront en minibus à Washington – un trajet d'environ cinq heures – pour rencontrer le Congrès américain. Jeudi à 14h (21h, heure israélienne), ils seront reçus par Donald Trump à la Maison Blanche, en présence de Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont mené les négociations pour leur libération. Vendredi, retour à New York, puis départ pour Israël samedi soir.

Trump souhaitait déjà rencontrer les otages lors de sa brève visite en Israël le jour de leur libération, mais l'état de santé fragile des vingt personnes libérées n'avait pas permis cette rencontre. Pour le président américain, il s'agit de marquer l'un des plus grands succès de son mandat.

Les critiques vont au-delà des simples conditions de transport. « On a l'impression que la Direction des otages, des personnes disparues et des rapatriés ne tient pas compte de leurs besoins », confie une source proche du dossier.

Le professeur Haggai Levin, responsable du service de santé du Forum des otages et des familles disparues, a appelé à la plus grande vigilance : « Après plus de deux ans de souffrances inhumaines, marquées par des séquelles physiques et psychologiques, les anciens otages sont engagés dans un processus de réhabilitation complexe. Nul ne peut prédire les effets à long terme. »

Il insiste sur la nécessité de respecter leur autonomie : « Il est primordial de préserver leur liberté de choix – qui leur a été refusée par le passé – quant aux activités auxquelles ils participeront. Il convient de leur fournir des informations préalables en toute transparence et d'éviter tout changement soudain. » Le médecin met en garde : « Des conditions sous-optimales et stressantes peuvent constituer un facteur déclenchant et entraîner une détérioration de leur état de santé. »

La Direction des otages s'est défendue en expliquant avoir dû organiser ce voyage dans des délais très courts : « Nous avons essayé de mettre à disposition un avion charter dédié, mais en raison des contraintes de temps et de trafic aérien, cela s'est avéré impossible. »

Elle précise qu'Arkia offrira aux anciens otages « une cabine de première classe séparée des autres passagers, un accès à un salon privé avant le vol, un enregistrement accéléré et d'autres avantages ». La délégation voyagera également avec une équipe médicale.