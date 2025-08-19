Visite secrète du ministre israélien des Affaires stratégiques aux Émirats arabes unis pour évoquer Gaza

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, s'est rendu récemment aux Émirats arabes unis lors d'une visite secrète accompagné d'une délégation de haut niveau, selon les informations révélées mardi matin par le diffuseur public israélien Kan. Cette mission a inclus des rencontres avec des hauts responsables émiratis portant sur la guerre à Gaza, les questions sécuritaires et les relations politiques. Le bureau de Dermer a refusé de commenter.

Des tensions diplomatiques en arrière-plan

Cette visite intervient après la rencontre récente entre le président des Émirats Mohammed ben Zayed et le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid à Abou Dhabi. Cette entrevue avait provoqué l'irritation de l'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui n'a toujours pas effectué de visite officielle aux Émirats depuis la signature des accords d'Abraham.

Avancées sur le dossier des otages

Parallèlement, un responsable du Hamas, Bassem Naim, a confirmé lundi soir que l'organisation avait accepté une proposition d'accord pour la libération d'otages présentée dimanche par les médiateurs égyptiens et qataris. Israël a confirmé avoir reçu la réponse du Hamas.

Il s'agirait d'un accord partiel basé sur le plan de l'émissaire américain Steve Witkoff, prévoyant la libération de dix otages vivants et le retour de 18 dépouilles sur une période de cessez-le-feu de 60 jours.

Selon Kan, les contacts de ces derniers jours entre le Hamas et les médiateurs se sont déroulés avec l'accord de Netanyahou. L'entourage du Premier ministre indique qu'il n'exclut pas un accord partiel "sous certaines conditions", malgré ses déclarations publiques selon lesquelles il ne serait prêt qu'à un accord global incluant tous les otages.