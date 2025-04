"Vous nous avez sauvé la vie", déclarent des anciens otages à Donald Trump

Lors d'un événement du Comité national du Congrès républicain, qui s'est tenu dans la nuit de mardi à mercredi, trois otages libérés, Keith et Aviva Siegel, ainsi que Yair Horn, sont montés sur scène aux côtés du président américain Donald Trump. Les trois ont pris la parole pour remercier le président pour ses efforts pour les libérer.

"Je suis ici et vivant. Président Trump, vous avez sauvé ma vie. Vous avez sauvé la vie de 33 otages parce que vous avez fait des otages une priorité absolue. Vous avez ramené 33 d'entre nous vivants à la maison et nous vous devons tous notre vie. S'il vous plaît, poursuivez vos grands efforts, et avec votre aide, nous ramènerons les 59 otages qui restent encore à Gaza", a déclaré Keith Siegel.

Son épouse, Aviva a ajouté : "Il faut que vous rameniez tous les otages à la maison. Il y en a 24 en vie, et 59 en tout qui doivent revenir. Yair Horn est ici avec nous, et son frère est sous terre suppliant de sortir."

Yair Horn, libéré après 498 jours de captivité, a partagé avec Trump et le public son expérience difficile dans les tunnels du Hamas : "J'ai été en enfer pendant 498 jours. J'ai été détenu là-bas par des terroristes du Hamas. Nous n'avons pas vu la lumière, mais quand nous avons entendu que le président Trump avait été élu, nous savions qu'il y avait quelqu'un là-bas qui prenait des décisions. Nous sommes ici grâce à Trump. Merci pour vos efforts. C'est surréaliste d'être ici, je gérais un bar à Nir Oz, où je vivais, et aujourd'hui je suis ici avec le président qui dirige le monde."

"Dans quelques jours, c'est Pessah (Pâques juive) un moment familial. J'ai hâte de m'asseoir avec ma mère et mon frère pour le Séder (soirée de pessah). J'espère qu'Eitan, mon petit frère, pourra s'asseoir avec nous. Il a 38 ans, et je prie pour qu'il rentre à la maison. Merci encore", a-t-il conclu.